Épületeket „födött ki”, fákat döntött ki, kábeleket rongált meg a vihar Gyergyószentmiklós ipari negyedében

2023. július 26., szerda

Viharkárok Székelyudvarhelyen is – kidőlt fának ütközött egy autó

Több helyszínen is dőltek ki fák Székelyudvarhelyen szerdán délután a hirtelen érkező, erős széllel és jégesővel járó vihar következtében. Baleset is történt: egy autós kidőlt fának ütközött Bethlenfalván. Jelenleg is zajlik a károk felmérése.