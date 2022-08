Összefogott a közösség a lövétei károsultak megsegítéséért

Noha vasárnap még heves lángok pusztítottak Lövétén – több ház és melléképületek is lángra kaptak –, egy napra rá már a romok nagyját sikerült eltakarítani, ugyanakkor zajlottak a mérések az újjáépítések érdekében. A helyi intézményektől és szervezetektől, valamint a vállalkozóktól és a környékbeli lakóktól is segítséget kaptak a károsultak, az adománygyűjtés pedig jelenleg is zajlik.