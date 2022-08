Két helyszínen pusztítanak a lángok Lövétén, csak Szentegyháza irányából öt tűzoltóautó érkezett

A Hargita megyei tűzoltóság legfrissebb tájékoztatása szerint a két tűzesetet szinte azonos időben jelentették be. Egyik esetben több gazdasági melléképület kapott lángra és a tűz mintegy 800 négyzetméteren terjedt el. Egy személyt enyhe áramütés ért, őt a rohammentő szolgálat (SMURD) helyszínen tartózkodó személyzete ellátta, majd kórházba szállították. A másik tűzeset egy lakóházban történt. Mostanra mindkét helyszínen sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését, az oltás viszont jelenleg is folyamatban van: a székelyudvarhelyi hivatásos tűzoltók munkáját segítik a homoródalmási, lövétei, szentegyházi és kápolnásfalusi önkéntes tűzoltóegységek is.