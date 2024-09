Országszerte ősziesre fordul az időjárás

2024. szeptember 10., kedd

Matricajeggyel indul a Lábbusz

Gyerekkacaj töltötte be Sepsiszentgyörgy utcáit kedden reggel: elkezdődött az iskolákban az oktatás, ezzel együtt a Lábbusz program is. Nyárádszeredában is Lábbusszal enyhítenek a reggelente megnövekedő autós forgalmon.