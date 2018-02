Olyan rossz állapotban van a napköziépület, hogy felújítani sem érdemes – van jobb ötletük, és pénzük is rá

Lényegesen javulhatnak a szentegyházi napközisek körülményei, hiszen a polgármesteri hivatal sikeresen pályázott egy új, hatcsoportos létesítmény megépítésére, amelyet a régi Hófehérke Napközi Otthon udvarára terveznek. A tanintézet jelenlegi épületei annyira leromlott állapotban vannak, hogy már nem éri meg korszerűsíteni azokat, az elavult fűtési megoldások miatt „füstös napközinek” csúfolják a helyiek. Az új, kétszintes létesítmény nem csak tágasabb lesz, de korszerű felszerelésekkel is berendezik.

Zsúfoltság van. Most százhúsz gyerek jár az intézménybe, de az új épületben százötvenen is elférnek majd • Fotó: Barabás Ákos

Közel 2,8 millió lejnyi támogatást nyert az Országos Vidékfejlesztési Programban pályázva Szentegyháza vezetősége, amiből egy új napközi otthont építhetnek a jelenlegi, szentkeresztbányai létesítmény udvarán – fejtette ki lapunknak Molnár Tibor polgármester. Mint mondta, a hivatal már régóta próbálkozik egy hasonló projekt megvalósításával, hiszen a Hófehérke Napközi Otthonhoz tartozó épületek, amelyek egyikében óvoda működik, nem csak régiek, de nagyon rossz állapotúak is: gondok vannak a fűtéssel, a tetőzettel, vizesek, penészednek a falak stb.

Annyira leromlottak az épületek, hogy jobban megéri újat építeni, mint a meglévőt korszerűsíteni.

„Ráadásul eredetileg teljesen más céllal épültek, csak időközben átalakították őket, hogy tanintézményt működtethessenek bennük. Most viszont nem felelnek meg a követelményeknek” – fogalmazott.

Az új, kétszintes napközi alapterülete közel 550 négyzetméter lesz, és hat csoport kap benne helyet, beleértve az óvodásokat is, akik szintén ide költöznek a kivitelezés befejeztével. A gyerekek számára berendezett helyiségeken kívül egyebek mellett mosdók, ebédlő, konyha, kazánház, raktárok és öltözők lesznek az épületben, sőt egy multifunkcionális terem is. A fejlesztési minisztérium által biztosított támogatásból a berendezéseket is meg tudják vásárolni. A tervek szerint

már idén nyáron elkezdenék az építkezést, amit 2020-ban kell befejezni.