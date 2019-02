Olvadás van, áradástól tartanak

Árvízhelyzet 2017 februárjában Gyergyóújfaluban. Jelenleg nincs veszély, de nem árt felkészülni • Fotó: Gergely Imre

A felmelegedés következtében olvadásnak indult a nagy mennyiségű hó Gyergyószéken is, ezzel pedig megnövekedett az árvízveszély. Emiatt a Gyergyószárhegyi katasztrófaelhárítási alakulat felhívásban figyelmezteti a helyieket, hogy

az áradások elkerülése érdekében figyeljék a patakok medreit, a hidak alját, és törjék fel az ott kialakult jégtorlaszokat.

Ha pedig a jég, vagy más hordalék akadályozza a sáncokban a víz folyását, mindenképp távolítsák el azokat. A környékbelieknek is érdemes lehet megfogadni a felhívást, hiszen a térségben 2017 februárjában és tavaly márciusban is megtapasztalhatták az áradásokat: a vízelvezető árkokban kialakult jégtorlaszok miatt udvarok, gazdasági épületek, pincék kerültek víz alá. Az illetékesek jelezték, egyelőre nincs közvetlen veszély, de szeretnék elkerülni a lehetőségét is.