Okosabb annál az öt somlyói medve, hogy besétáljon a felállított csapdába

– hívta fel a figyelmet Bors Béla. Hozzátette, az elmúlt hétvégén éppen a túrázók miatt került patthelyzetbe a vadásztársulat, mert nem tudta volna elhajtani a vadakat anélkül, hogy a kirándulókat ne veszélyeztették volna. Kiemelte, hogy az emberek biztonságát tartják szem előtt, és szeretnék, ha a pünkösdi búcsún sem lenne a medvékkel probléma.

Noha azok valószínűleg távolabbra vonulnának a zarándokok láttán, de nem bízzák a véletlenre, ezért lesz szervezett hajtás a hegyen. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy tavaly pünkösd péntekén 12 órán át tartott a beavatkozás, amíg be tudták fogni az anyamedvét és két bocsát.

Csíkszereda környékén még több a medve

Bors Bélától azt is megtudtuk, hogy Csíkszereda körül egy tucatnyi medve létezéséről tudnak, például Zsögödben, a Suta-tónál és a szécsenyi övezetekben is élnek medvék. Nemrég az utóbbi városrészre tévedt be egy méretes medve. Nem volt kukázó medve, ezért is használta Bors Béla a betévedt kifejezést. Ugyanis a kukázó medve, mint amilyen a Pacsirta sétányon is gyakran megjelenik, annyira megszokta a szemetesek megdézsmálását, hogy rendszeresen visszatér.