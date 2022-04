Csobotfalvi istállóban lőtték ki az oda betörő medvét

Betört egy csobotfalvi gazdaságba egy négy-öt éves medve szombat éjszaka, ráijesztett az ott lakó férfira, majd az istállóban négy juhot és három bárányt pusztított el. A helyi bizottság döntése értelmében ártalmatlanították a nagyvadat, amely valószínűleg a város egyéb részein is gondokat okozott.

A medve a háztartás udvarán először a házigazdára ijesztett rá, aki lélekjelenlétének köszönhetően el tudott menekülni, majd betört az istállóba, ahol négy juhot és három bárányt pusztított el. A gazdasági melléképület és a ház között mindössze tíz méter távolság van, éjszaka lévén a látási viszonyok is nehezítették a helyzetet, így az elüldözés és az elaltatás nem volt lehetséges, ennyire veszélyes helyzetben pedig már indokolt a kilövés.

Ennek a bizottságnak a vezetője a polgármester vagy alpolgármester, tagjai egy állatorvos, illetve a csendőrség és a vadásztársaság illetékesei. Mint Korodi Attila polgármestertől, Bors Béla alpolgármestertől és Hadnagy Leheltől, a területileg illetékes Szilos Vadásztársaság vezetőjétől megtudtuk, egy négy-öt éves nőstény medve tört be egy csobotfalvi háztartásba.

Hadnagy Lehel elmondása szerint nagy valószínűséggel ez ugyanaz a medve volt, amely az utóbbi időszakban Fitódban és Csíkszentléleken is többször felbukkant, mert a kilövés óta a károk az utóbbi két helyszínen is megszűntek. Azt nem tudni, pontosan hány medve él a város környékén, de a lakott területre tudomásuk szerint ez az egy példány merészkedett be, így ez a probléma egyelőre elhárult. Korodi Attila polgármester örvendetesnek nevezte, hogy személyi sérülés nem történt, és a beavatkozás által biztonságosabbá vált a város.

Az időjárás felmelegedésével egyébként egyre szaporodnak a medveészlelések Hargita megyében.