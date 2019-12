Ők lettek a szerencsések a Lapozni főnyeremény játékunkban

• Fotó: Beliczay László

– fogalmazott. Nem is igen tudta, mi a nyereményjáték másik két díja: wellnessbe még eljut, jegyezte meg, a fűnyíróval nem tudna mit kezdeni, ezért csak az autóra fókuszált. Árpád egyébként kedvesével Csíksomlyón él, családalapításon gondolkodik, így nem is jöhetett volna jobbkor a nyeremény.

Csíkszeredában a Merkúr üzletnél volt kiállítva a Toyota, akkor közelebbről is megnéztem. Ismerem a márkát és a modellt is, de testközelből azelőtt még nem láttam az autót. Hát, gyönyörű

A 82 éves férfi már a kezdetektől, azaz a Székelyhon gyergyószéki elődjének, a Gyergyói Hírlapnak a megjelenése óta rendszeres előfizetőnk, vagyis mintegy tíz éve lapozza nap mint nap újságunkat. Pár hónappal ezelőtt Keresd a kakast! játékunkkal is szerencséje volt, most pedig ő utazhat el másodmagával Szovátára egy wellnesshétvégére.

Korábban, a kakasos szelvények beküldésével kiérdemelt nyereményének átadása után ezt írtuk: „nemrégiben újabb fél évre rendelték meg lapunkat, így ők is részt vesznek a Lapozni főnyeremény! elnevezésű játékunkban, amelynek fődíját, a Toyota Corollát meg is csodálta az ügyfélszolgálati iroda előtt”. Nos, a Toyota másé lett, de természetesen a wellnesshétvége megnyerésének is nagyon örül. Az ajándék hirtelen érkezett, így nyertesünk egyelőre nem tudja pontosan, mikor fogja felhasználni, azaz mikor fog eltölteni két kellemesnek ígérkező napot a szovátai Bradet Ensana Health Spa Hotelben. A volt Danubius komplexumban a szállás és félpanziós étkezés mellett SPA- és wellness-szolgáltatásokat is igénybe vehet majd.

Czink Gábor elmondta,

szereti a lapot, jónak, tartalmasnak tartja, ezért is rendeli meg ezután is, nyereményjátékoktól függetlenül.

Lapunk minden alkalmazottja nevében köszönjük az irántuk tanúsított bizalmat, Czink Gábornak kellemes időtöltést kívánunk.