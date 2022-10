Ők kapták a 25 éves Székelyföld kulturális folyóirat díjait

A kultúra nem csak megtart, felemel, megerősít, hanem gazdasági értelemben is előre visz.

„Hiszem, hogy ez így van, és meggyőződésem, hogy a Székelyföld folyóirat mint irodalmi műhely, amely egyébként, mint a többi kulturális intézmény is, nagyban meghatározza az itt élő átlagemberek életminőségét, boldogulását és nagyban hozzá is járul ahhoz” – fogalmazott a főkonzul.

Ezalatt létrehozták a száz kötetes Székely Könyvtár sorozatot, többszáz író-olvasó találkozót, könyvbemutatót szerveztek. A jubileumra plakátkiállítást is összeállítottak, amelyet az eseménynek helyet adó Székelyföld Galériában lehet megtekinteni.

Szerencsés azért is, mert ahhoz az erdélyi etnográfusi nemzedékhez tartozik, akik a rendszerváltást követően a több évtizedes kényszerszünet után újraindított néprajzszakon végezhették tanulmányaikat.

Egy kutatót azonban nem csak a szakmai felkészültsége, diplomája, hanem az elhivatottsága tesz alkalmassá arra, hogy az előtte járók nyomdokaiba léphessen” – fogalmazott a méltató. Úgy véli, hogy kutatói, oktatói tevékenységét ismerve és szem előtt tartva kijelenthető: Szabó Árpád Töhötöm számára a tudomány nem csupán foglalkozást, a tanítás nem csak óraadást, hanem hivatást is jelent.

most úgy érzi, hogy most megérkezett, nagyon sok minden köti most már ehhez a helyhez.