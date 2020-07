Nyitna a Súgó-barlang, ha lenne akinek

Más években a Súgóra is többen voltak kíváncsiak • Fotó: Balla Júlia

Nincsenek turisták, pontosabban csak nagyon kevesen vannak, így emiatt nincs szükség állandó nyitva tartásra sem – mondta érdeklődésünkre Simon László, a barlangot és védett területnek nyilvánított környékét gondozó Gyilkostó Adventure Egyesület vezetője. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne meglátogatni a barlangot. Ez tehát továbbra is lehetséges, de csak előzetes bejelentkezés alapján.

Simon közölte, korábbi években az volt a jellemző, hogy már májustól jelentkeznek vendégek, és hetente 5-6 csoportot fogadnak, júliustól pedig akár napi 8-10 előzetes időpontfoglalásuk is volt (a bejelentkezés nélkül oda érkezőkön kívül), most azonban alig néhányan keresik őket, ezért nem indítják el szokásos állandó szolgálatot. Ettől függetlenül továbbra is ellátják azokat a feladatokat, amelyek a barlang és környékének gondnokságához hozzá tartoznak.

Az itt élő állat- és növényfajok azonosításával, élőhelyeik megfigyelésével foglalkoznak, vigyáznak a rájuk bízott területre.

Simon László hozzátette: újdonság, hogy a Gyilkostó Adventure nemrégiben önkéntességi szerződést kötött a Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségének Hargita megyei szervezetével, így ezentúl

együttműködésben fognak dolgozni a Súgó-barlang környéke és más védett helyek megóvása érdekében.

A járvány nem akadály



A járványügyi korlátozások miatt pár hete még nem volt lehetséges a barlang megnyitása a látogatók előtt. Most már fogadhatnak érdeklődőket, persze a minden zárt térben érvényes előírások betartásával. Egyszerre csak kisebb létszámú csoportok léphetnek be, és a maszk viselése is kötelező.