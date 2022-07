Nyitás előtt a gyergyószentmiklósi jégpálya, szünetre készül az uszoda

Meghaladta már a két centimétert a jég vastagsága a gyergyószentmiklósi műjégpályán: augusztustól elkezdődnek a 2022-2023-as szezon első jégkorong- és korcsolyaedzései. A szomszédos uszodában nyári szünet kezdődik, ami várhatóan szeptember közepéig tart.

Gergely Imre 2022. július 25., 18:442022. július 25., 18:44

Több napja zajlik már a jégkészítés a gyergyószentmiklósi műjégpályán, már a reklámmolinókat is elhelyezték a betonfelületen, a héten a jégkorong szabályai által előírt vonalakat is ráfestik a jégre. Megtörtént a jéggyaluk (rolbák) szervizelése, elvégezték a szokásos javításokat is a csarnokban.

Augusztus első napjára minden készen áll majd, hogy elkezdődjön az új szezon

– ismertette Kercsó Zoltán, a létesítményt működtető VSK vezetője. Arról is beszámolt, hogy

évek óta beázott a fitneszterem mennyezete, most ezt is rendbe tették a Gyergyói Hoki Klub segítségével, és szintén a GYHK-nak köszönhetően új kondigépekkel is bővül a felszereltség.

Van igény a nyári jégre, számos magyarországi és romániai jégkorongcsapat is bejelentkezett már, hogy itt tarthassák majd a felkészülést, mellettük pedig műkorcsolyázók is használatba vennék a létesítményt. A gyergyói jégkorong-utánpótlás is elkezdi az edzéseket, valamint a GYHK is. Egyelőre még nincs konkrét időpont arra, hogy mikortól indul újra a közönségkorcsolyázási program, de ezzel kapcsolatban Kercsó Zoltán elmondta, hogy

az új idényre bizonyos mértékű áremelést kell majd bevezetniük.

Karbantartási szünet az uszodánál Szintén a VSK működteti a tavaly ősszel átadott új uszodát is, ahol most fogják elvégezni az évi kötelező vízcserét és a fertőtlenítést, illetve egyéb karbantartási munkálatokat. Nem utolsó szempont, hogy

most lesz lehetőség arra is, hogy a személyzet pihenőszabadságra mehessen, hiszen az októberi nyitás óta erre nem volt lehetőségük