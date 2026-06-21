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Nyári napforduló: vasárnap lesz az év legrövidebb éjszakája

Kezdődik a csillagászati nyár. • Fotó: Haáz Vince

Kezdődik a csillagászati nyár.

Fotó: Haáz Vince

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Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár, a napforduló romániai idő szerint 11 óra 24 perckor lesz – írta a HungaroMet Zrt. szombaton a honlapján.

Székelyhon

2026. június 21., 09:302026. június 21., 09:30

Hozzátették: ekkor „fordul” meg a Nap, amely a téli napforduló óta folyamatosan haladt észak felé, útja a Ráktérítőig tartott, ahol vasárnap delel. Innentől viszont ellentétes irányt vesz, elindul a Baktérítő felé, ahová féléves vándorlás után, télen érkezik majd meg.

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A nyári napforduló alkalmával a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a Nap sugaraitól, így

az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal, és legrövidebb az éjszaka.

A bolygó ebben az időszakban van legtávolabb a Naptól, míg a téli hónapokban a legközelebb. A különbség nagyjából 5 millió kilométer – ismertették.

Emlékeztettek, hogy a nyári napforduló összeforr Szent Iván napjával, illetve éjjelével, azonban az évek során

június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka.

Ennek oka a Föld forgástengelyének térbeli elmozdulása, amelynek következtében évente 24 percet tolódik a napállás maximumának időpontja – ismerteti az MTI.

Magazin Életmód
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