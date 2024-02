Nyár közepétől közlekednek az új buszok Székelyudvarhelyen

Mérföldkőhöz érkezett a székelyudvarhelyi tömegközlekedés – írtuk decemberben –, hiszen megérkeztek a jegyvásárláshoz szükséges automaták, automata jegyolvasók és jegyellenőrző eszközök, bluetooth-csatlakozóval ellátott nyomtatók, kártyanyomtatók, kártyaolvasók, kódolvasók, monitorok, szkennerek, pénztárak, valamint a diszpécserszolgálathoz szükséges számítógépek is. Emellett a tervek szerint

Zörgő Noémi, a városháza szóvivője a Székelyhon megkeresésére kifejtette, hogy az elmúlt hónapokban a leszállított töltőket csatlakoztatták az előkészített villanyhálózatra, és az autóbuszok forgalomba íratása is megtörtént. Jelenleg számítástechnikai alkatrészekre és programokra várnak, amelyek a korszerű rendszer elindításához feltétlenül szükségesek. Mint mondta, a fennmaradt eszközök megérkezési határideje nyár közepe, de mind a kivitelező, mind a városháza arra törekszik, hogy ez a határidő előtt megtörténjen.

A szóvivő arra is kitért, hogy jelenleg nem indulhatnának még a legújabb buszok, ugyanis egyelőre a pályázat nyertese – azaz a város – tulajdonában állnak, ezeket nemsokára átadják az Urbana Rt. városgazdálkodási vállalatnak, hiszen ők fogják majd működtetni.

nagyobb járatsűrűséget is jelent a tömegközlekedés szempontjából,

de emellett szükség van a lakosságra is, akik nemcsak a reggeli órákban veszik igénybe, a tömegközlekedést, hanem napközben is. Ha megnő az érdeklődés, akár a meglévő buszokat is nagyobbra cserélhetik, de erre egyelőre nincs szükség – részletezte Zörgő.

Sokkal komfortosabb tömegközlekedést fognak tapasztalni az udvarhelyiek: a szóban forgó buszok más élményt fognak nyújtani, ráadásul azokra akár online is lehet jegyet venni és követni lehet applikáción keresztül a menetrendet – zárta a szóvivő.