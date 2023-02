Nosztalgiakiadás lesz az idei Szent György Napok

„Az nem lehet, hogy bármi is beárnyékolja ezt az ünnepet, hiszen ebben a mai, megbolondult világban semmi nem lehet fontosabb annál, hogy tudjunk találkozni barátainkkal, ismerőseinkkel, hogy tudjuk, van, kire számíthatunk.

„Ugyanakkor néhány meglepetéssel is készülünk, például – az utóbbi évektől eltérően –

Knop Ildikó kifejtette, bár az alapkoncepció a nosztalgiához kapcsolódik, „visszahoznak” olyan programokat, amelyek sikereseknek bizonyultak, de a bevált struktúrán nem módosítanak: lesz kulturális hét és fesztiválhétvége, marad a kézműves vásár, az utcazene-fesztivál, továbbá civil összefogás révén visszatér a gyermekváros is, ezúttal az Erzsébet parkba. A fiatalok bázisa a Dohánygyárban lesz, a közösségi színpad az 1956-os parkban marad, illetve nem marad el a tombola és tűzijáték sem.

Ugyancsak a Sepsi Aréna ad otthont az idei Szent György Napok másik nagy attrakciójának, a Recirquel Társulat My Land című produkciójának is. A világ egyik vezető, Vági Bence rendező-koreográfus által 2012-ben alapította újcirkusz-társulat egyedi módon egyesíti a tánc és a színház világát. A Recirquel mára a világ nagy színpadjainak állandó vendége.

Knop Ildikó egy-egy nevet is felvillantott a fesztiválhétvégéről, amelyek annyiban illeszkednek a nosztalgiakiadásba, hogy a 2020-ban „beígért” előadók közül többeket visszahívtak, köztük az Ossiant (HU), a Waldeket (AT) és a The Motanst (RO).