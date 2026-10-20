Nő a nyugtalanság az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben

A szakszervezet képviselője szerint a két ágazatban kialakult pénzhiány miatt sok dolgozó aggódik, hogy lesz-e pénz a fizetések kiutalására
Fotó: Veres Nándor
Nyugtalanság jellemzi a szociális ellátórendszer alkalmazottait és az egészségügyi rendszerben dolgozókat, a Sanitas szakszervezet képviselője szerint sokan aggódnak, hogy megkapják-e időben a november első felében esedékes e havi fizetésüket.
Az egészségügyi rendszerben már történtek pénzátcsoportosítások, hogy átmenetileg biztosított legyen a pénzhiánnyal küszködő intézmények működése – erre azért volt szükség, mert teljes jogkörrel rendelkező kormány hiányában elmaradt a költségvetés-kiegészítés –, ám már ezek a források is kimerültek. Amint arra Cseke Attila egészségügyi miniszter a napokban figyelmeztetett,
ha addig nem alakul meg az új kormány, amely jóváhagyhatja a költségvetés-kiegészítést, ugyanis már nem maradtak tácsoportosítható pénzek a rendszerben.
Az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet több alkalommal is aggodalmát fejezte ki a kialakult helyzet miatt. Az érdekvédelmi tömörülés országos alelnöke, Viorel Hușanu szerint
Nyugtalanság tapasztalható a két ágazatban dolgozók körében, sokan aggódnak amiatt, hogy megkapják-e időben a november első felében esedékes e havi fizetésüket, de az miatt is, hogy heteken belül leállhat az egészségügyi ellátás az egészségügyi rendszerben általánossá vált pénzhiány miatt – mondta érdeklődésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke.
Fotó: Barabás Ákos
Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy a költségvetési megszorítások miatt
A szociális ellátórendszerben is ugyanezek az aggodalmak érzékelhetők, hiszen ott sincs már pénz, többek között a bérekre sem.
Kimerül a bérkerete a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak e hónapban, így a novemberben fizetendő októberi fizetéseket csak akkor tudják kiadni a rendszerben dolgozó több száz alkalmazottnak, ha kapnak költségvetés-kiegészítést.
A Hargita megyei alkalmazottak tavaly már üdülési csekkeket sem kaptak, ezért az érdekvédelmi tömörülés Hargita megyei szervezete nemrég beperelte a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságot az intézmény alkalmazásában álló szakszervezeti tagok nevében. Az ügy soron következő tárgyalására éppen a napokban kellett volna sor kerüljön, ám azt elhalasztották.
– foglalta össze a helyzetet a szakszervezet megyei vezetője, aki kérdésünkre azt is elmondta, hogy egyelőre nem tervez tiltakozásokat az érdekvédelmi tömörülés, hiszen teljes jogkörrel rendelkező kormány hiányában nem is tudnának érvényt szerezni esetleges követeléseiknek.
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