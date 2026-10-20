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Nő a nyugtalanság az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben

A szakszervezet képviselője szerint a két ágazatban kialakult pénzhiány miatt sok dolgozó aggódik, hogy lesz-e pénz a fizetések kiutalására

A szakszervezet képviselője szerint a két ágazatban kialakult pénzhiány miatt sok dolgozó aggódik, hogy lesz-e pénz a fizetések kiutalására

Fotó: Veres Nándor

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Nyugtalanság jellemzi a szociális ellátórendszer alkalmazottait és az egészségügyi rendszerben dolgozókat, a Sanitas szakszervezet képviselője szerint sokan aggódnak, hogy megkapják-e időben a november első felében esedékes e havi fizetésüket.

Széchely István

2026. október 20., 12:572026. október 20., 12:57

Az egészségügyi rendszerben már történtek pénzátcsoportosítások, hogy átmenetileg biztosított legyen a pénzhiánnyal küszködő intézmények működése – erre azért volt szükség, mert teljes jogkörrel rendelkező kormány hiányában elmaradt a költségvetés-kiegészítés –, ám már ezek a források is kimerültek. Amint arra Cseke Attila egészségügyi miniszter a napokban figyelmeztetett,

két-három héten belül leállhat az egészségügyi rendszer,

ha addig nem alakul meg az új kormány, amely jóváhagyhatja a költségvetés-kiegészítést, ugyanis már nem maradtak tácsoportosítható pénzek a rendszerben.

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Az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet több alkalommal is aggodalmát fejezte ki a kialakult helyzet miatt. Az érdekvédelmi tömörülés országos alelnöke, Viorel Hușanu szerint

több mint 1,5 milliárd lejre van szükség az egészségügyi rendszerben, hogy biztosított legyen a működése.

Nyugtalanság tapasztalható a két ágazatban dolgozók körében, sokan aggódnak amiatt, hogy megkapják-e időben a november első felében esedékes e havi fizetésüket, de az miatt is, hogy heteken belül leállhat az egészségügyi ellátás az egészségügyi rendszerben általánossá vált pénzhiány miatt – mondta érdeklődésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke.

• Fotó: Barabás Ákos Galéria

Fotó: Barabás Ákos

Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy a költségvetési megszorítások miatt

a kórházak számára idén 15 százalékkal kisebb költségvetést hagytak jóvá, így a megszokottnál is hamarabb jelentkezett a pénzhiány a rendszerben.

A szociális ellátórendszerben is ugyanezek az aggodalmak érzékelhetők, hiszen ott sincs már pénz, többek között a bérekre sem.

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E hónapban még ki tudják adni a fizetéseket a szociális ellátórendszerben, jövő hónapban már nem

Kimerül a bérkerete a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak e hónapban, így a novemberben fizetendő októberi fizetéseket csak akkor tudják kiadni a rendszerben dolgozó több száz alkalmazottnak, ha kapnak költségvetés-kiegészítést.

A Hargita megyei alkalmazottak tavaly már üdülési csekkeket sem kaptak, ezért az érdekvédelmi tömörülés Hargita megyei szervezete nemrég beperelte a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságot az intézmény alkalmazásában álló szakszervezeti tagok nevében. Az ügy soron következő tárgyalására éppen a napokban kellett volna sor kerüljön, ám azt elhalasztották.

Mostanra „nemhogy elvékonyodott a cérna, hanem elszakadt”

– foglalta össze a helyzetet a szakszervezet megyei vezetője, aki kérdésünkre azt is elmondta, hogy egyelőre nem tervez tiltakozásokat az érdekvédelmi tömörülés, hiszen teljes jogkörrel rendelkező kormány hiányában nem is tudnának érvényt szerezni esetleges követeléseiknek.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Egészségügy
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