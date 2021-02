Nincs pont a tömbházajtónál, ezért nem is annyira népszerű az új, tágas parkoló

Noha összesen nyolcvan férőhelyes parkolót létesített tavaly év végén Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala a Haáz Rezső utcában, mégsem használják ki azt teljes mértékben a járműtulajdonosok, így továbbra is gondot jelentenek a rossz helyen parkoló autók a lakónegyedben.

Közel van, mégis csak félig telik meg az új parkoló • Fotó: Erdély Bálint Előd

A legtöbb probléma a Fazakasok, illetve a Szabók utcában van, annak ellenére, hogy mindkét utca csupán száz méterre vannak az új parkolótól. Tudni kell azonban, hogy a lakókkal való együttműködésnek köszönhetően ezeken a helyszíneken is fokozatosan javul a helyzet, amit többen is jeleztek az egységnek – magyarázta az igazgató.

még most is sokan parkolnak szabálytalanul a tömbházak környékén, esetenként elzárva a gyalogosok útját vagy más balesetveszélyes helyzeteket eredményezve.

„Elnézőbbek voltunk korábban a környékbeli lakókkal a szabálytalan parkolást illetően, hiszen nem volt alternatív helyszín, ahol autóikat hagyhatták volna. Most már azonban mi is szigorúbban járunk el a törvény által nyújtott lehetőséget kihasználva. Úgy érezzük, hogy

száz métert bárki gyalogolhat lakásáig”

– magyarázta László Szabolcs. Rámutatott, éppen ezért rendszeresen ellenőrzik a környékbeli utcákban parkoló autókat, és szabálytalanságok esetén bírságot szabnak ki. Fontosnak tartják ugyanis, hogy a gyalogosok, illetve a járművezetők is biztonságosan közlekedhessenek a lakónegyedben.

Minél közelebb



Fontos megvalósításnak tartja a lakók többsége a parkolót, vannak, akik ki is használják, de a többség most is igyekszik a lakóhelyéhez minél közelebb hagyni az autóját – magyarázta nekünk egy ottlakó. Éppen ezért nagyobb lett a verseny a tömbházakhoz közelebb lévő, szabályosan kialakított parkolóhelyekért. Ott azonban gondot jelent, hogy egyesek tulajdonukként kezelnek bizonyos parkolóhelyeket, mondván, hogy „már húsz éve ott parkolnak”, holott a tömbházak közötti – parkolásra alkalmas – felületek mind közterületnek számítanak: ezek illetéktelen lefoglalása törvénytelen.

