Nincs egyetértés a ivóvíz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatban Csíkszentkirályon

Jelentős fejlesztéstől eshet el Csíkszentkirály, ha úgy döntenek, nem adják át a szennyvíz- és ivóvíz-szolgáltatást a Harvíznek • Fotó: Farkas Tamás

Többen is azért aggódnak Csíkszentkirályon, mert úgy tudják, hogy a csíkszentkirályi Ecken Közműtől átvenné a Harvíz Rt. az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatását a községben. Ugyanakkor a helyi alapítású kft. sorsa is többeket aggaszt. Ennek okán felkerestük Székely Ernőt, Csíkszentkirály polgármesterét, akitől arról érdeklődtünk, hogy mikor és hogyan döntöttek helyi közmű létesítése mellett, és mi vezetett ahhoz, hogy a felszámolásán kezdjenek gondolkodni.

Visszaléptek az átadástól

Még 2008-ban lépett be a Hargita Víz Fejlesztési Egyesületbe Csíkszentkirály alapítótagként, amely létrehozta a Harvíz Rt. regionális vízszolgáltatót ‒ ami köztudottan ivóvíz- és szennyvízrendszerek működtetésével foglalkozik.

HIRDETÉS

2009-ben el is indították a csíkszentkirályi rendszerek átadási folyamatát a Harvíznek, de amikor kiderült, hogy a községben mégsem fejlesztik a meglévő ivóvíz- és szennyvízrendszereket az úgynevezett POS Mediu-program részeként, ettől a döntéstől a községvezetés visszalépett

‒ elevenítette fel az előzményeket a polgármester. Hozzátette, azt is elhatározták, hogy mindaddig nem adják át hálózataikat, amíg a Harvíz nem fejleszt a községben.

Elutasított javaslat

Ezt követően 2013-ban létrehozták az Ecken Közművet, amely Csíkszentkirály csatorna- és ivóvízrendszerének működtetésével foglalkozik, ennek 100 százalékos tulajdonosa a helyi polgármesteri hivatal.

Egészen tavaly év közepéig eredményesen működött a közmű, utána viszont veszteségessé vált. Ez elsősorban amiatt alakulhatott így, mivel alapítása óta a helyi közmű köbméterenkénti két lejes áron szolgáltatja az ivóvizet.

A községvezető meglátása szerint, tavaly év közepén kellett volna megemelniük az árakat, hogy elkerüljék a veszteséget. Ezt azért nem lépték meg, mivel abban bíztak, hogy a Nagy Infrastrukturális Operatív Program (POIM) révén Csíkszentkirályon is fejleszthetik a meglévő rendszereket, így

az önkormányzati képviselők korábbi egyezsége alapján idén januártól átadták volna a szolgáltatást a Harvíznek. Azonban amikor ezt a javaslatot előterjesztették a tanácsosok körében, akkor egyesek mégis nagyon ellenezték

‒ tájékoztatott.

Áremelés mindenképp lesz

Arra is kitért az elöljáró, hogy a közmű könyvelője összeállított egy beszámolót, amelyben rámutat arra, hogy

a közmű veszteségességének megszüntetése érdekében legalább egy lejjel mindenképp emelni kellene az eddigi vízárakat, ahhoz pedig, hogy a hálózat fenntartására és fejlesztésére is fordítani tudjanak, legalább 1,5 lejes emelésre lenne szükség köbméterenként.

A polgármester egy gyors számítást is végzett, ami szerint, ha egy lejjel emelik az árakat, akkor egy köbméter után 6,13 lejt kellene fizetniük a helyieknek víz- és szennyvízdíjra, míg az 1,5 lejes emelés után 7,15 lejt ‒ ezek áfás értékek. Ez az ár a Harvíz áraihoz már nagyon közelítene, így nem lenne sokkal megterhelőbb a helyiek számára, ha a regionális szolgáltató árait kellene fizetniük ‒ vélekedett az illetékes. Megjegyezte, emellett egy szakcég felelne a rendszerért megfelelő műszaki felszereléssel és tudással, így nem lenne olyan eset, mint korábban, hogy egy csőtöréskor több helyen is ásni kell egy utcában, mire kiderül, hogy hol is van a hiba.

Előnyös lehetőség

Arról is beszámolt Székely Ernő, hogy a POIM-pályázat révén esetükben elsősorban meglévő rendszereket fejleszthetnék, illetve a hiányzó utcákban kiépítenék azokat. Példaként párat említett: kiépülne a két hálózat az Olt utca vasúton túli részén, a zsögödi részen a Fenyés utcában, mindkét rendszer elérhetővé válna a temetőben, megtörténhetne a strand és a sportpálya melletti öltöző csatornázása, illetve 10-11 zsákutcában is elérhetővé tennék mindkét hálózatot. Emellett

nagy előnye a programnak, hogy az alcsíki települések szennyvize ‒ tehát a csíkszentkirályiaké is ‒ egy ülepítőbe kerülhet Csatószegen, így nem kell mindenhol fenntartani egy kisebb méretűt.

Hangsúlyozta azt is, hogy a Harvíz nem fejleszthet azokban a településeken, ahol nem ő szolgáltat, így amennyiben nem szavazzák meg a szolgáltatások átadását, a fent említett beruházás nem valósul meg. S mivel

ezt a munkát saját költségvetéséből nem tudja az önkormányzat megoldani, egy hasonló lehetőségre éveket kellhet még várni.