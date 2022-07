Nemzetpolitikai kerekasztal: a kárpátaljai magyarok megóvása a legfontosabb feladat

Jelenleg mindenki félti a jövőjét, de a felszólaló reményei szerint „az erős lokális identitású kárpátaljai magyaroknak ha lesz hová visszatérniük, vissza is térnek majd” – és ehhez véleménye szerint a magyar kormány segítségére is szükség lesz.

A „hazai helyzetre térve” kiemelte, hogy a Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt közös múltheti küldöttgyűlésén kimondta, hogy a két pártot továbbra is egyesíteni szeretnék, és nem hagyják, hogy a román bíróságokon ez a lépés megakadjon. Az RMDSZ-szel való viszonyról úgy nyilatkozott, hogy „nekünk nagyobb nézeteltérésünk nincs, a mozgásterünk is meglehetősen kiegészíti egymást, hiszen

A magyarországi országgyűlési választásokkal kapcsolatban elmondta, azon „sikeresen vizsgázott az erdélyi magyarság”.

Ötmillió lakosból több mint 450 ezer magyar

A felvidéki magyarok képviseletében Forró Krisztián, a Szövetség-Aliancia elnöke a Szlovákiában közelmúltban tartott népszámlálás eredményét ismertette – ennek egyik újdonsága volt, hogy két nemzetiséget is be lehetett jelölni, az ötmilliós országban az adatok szerint 422 ezer személy elsőként jelölte be a magyar nemzetiséget, továbbá 34 ezer másodikként. Noha a felvidéki magyaroknak nincs csoportos képviselete a parlamentben, ezért szövetség alakult, amely a helyhatósági választásokra készülve „szeretné megtartani az erős magyar bástyákat”, továbbá cél, hogy a 2024-es választásokon a közösségi képviselet visszakerüljön a parlamentbe is.

Gazdaságfejlesztéssel az elvándorlás ellen

A magyar és szlovén kormányok kiváló együttműködését emelte ki beszédében Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke – ez ahhoz is hozzájárul, hogy „az ország egyik legfejletlenebb térségében, Muravidéken is biztosított legyen a gazdaságfejlesztés”, így lehetőség adódik arra, hogy gátat vessenek a magyar fiatalok elvándorlásának. Horváth külön megköszönte a magyar nemzeti közösség új lendvai székházának megvalósításához nyújtott magyarországi segítségét – ennek megnyitóján részt vett Novák Katalin magyar és Borut Pahor szlovén köztársasági elnök is.