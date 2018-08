Nemzetközi versenyben képviselheti Romániát a marosvásárhelyi gitárfesztivál

A marosvásárhelyi vár nem vesz el a koncertek hangulatából • Fotó: Gálna Zoltán

Beke István Ferenc főszervező nem csak annak örül, hogy telt házas koncerteket, valamint jó hangulatú várbeli estéket tudhatnak maguk mögött, de annak is, hogy nagyszerű mesterkurzusok és kiegészítő programok tarkították a Harmonia Cordis Gitárfesztivál programját.

HIRDETÉS

Kicsit féltünk a szakmai beszélgetéstől, mert nem volt még rá precedens, ráadásul érintettük a magyar-román vonatkozást is, párhuzamot vontunk, hogy mi volt például a hetvenes években Magyarországon és Romániában. Nagyon jó beszélgetés volt, amiből még az is kiderült, hogy az első gitárfesztivált egy egykori pártkatona szervezete a gitározni szerető lányának. A mai fiatalságnak szinte természetes, hogy a világ legjobb oktatóival dolgozhatnak, de igazából a 90-es évekig nem is volt gitároktatás hivatalosan. A mostani gitárfesztiválon meg minden nap 7-8 tanár tanított, nem is akármilyen, hanem világhírű

– mutatott rá Beke. Elmondta, a koncerteket is úgy próbálták szervezni, hogy leginkább a kamarazenekarokra fektették a hangsúlyt, ugyanakkor igyekeztek műfajban is változatos felhozatalt nyújtani, valamint a gitár mellett, illetve azzal együtt sokféle hangszert is megszólaltatni.

„Azt vettük észre, hogy a várbeli koncerteken más a közönségünk, sokan családdal, kisgyerekkel kijönnek, lazább hangulatban telik, mint a Kultúrpalotában. Ugyanakkor az előadás értékéből nem vesz el, hogy nyitottabb, aki csak a zenére kíváncsi, az is megteheti közelről, mert a színpad előtt közvetlenül vannak székek. Nyilván műfaj tekintetében is meg kell találnunk a várba megfelelő koncerteket, mert nem fogunk a egy klasszikus koncertet kivinni” – fogalmaz a főszervező, aki már a következő évi fesztivál szervezésébe is belefogott.

Azt már például leszögezték, hogy ki lesz a fesztivál fő meghívottja, ugyanis

évek óta próbálnak egyeztetni egy amerikai gitárossal, aki jövőre az európai turnéját a marosvásárhelyi gitárfesztiválhoz igazítja.

Ugyanakkor jövőre egy gitárverseny is a fesztivál szerves része lesz, ugyanis a Harmonia Cordis Gitárfesztivál bekerült egy nemzetközi körforgásba, s része az Eurostring elnevezésű gitárversenynek, amelyen 17 ország 17 fesztiválja méretkezik meg. Romániát a vásárhelyi rendezvény képviseli majd.

„Azt már biztosan tudjuk a versenyről, hogy lesz egy előválogató, jövő januártól majd videóban lehet jelentkezni, a zsűri azonban csak a hangot hallja majd, az alapján hoz döntést, az augusztusi gitárversenyre öt gitárost juttat tovább a zsűri, egyet pedig a közönség szavazhat be. A megmérettetés a fesztivál keretében zajlik majd. A tét nem kicsi, mert a győztes az Erostring döntőjén méretkezhet meg 17 ország legjobbjaival” – mondta el a már nyilvános kulisszatitkokat a főszervező, aki roppant hálás, nem csak azért, mert évről évre van támogatója a fesztiválnak, de azért is, hogy a közönség is nyitott és befogadó a gitárfesztivál irányába.