Nemsokára megnyitják a kerékpártárolókat

Több mint másfél éve, hogy elkészültek az első lakótelepi kerékpártárolók Csíkszeredában, de még nincsenek használatban. Mint megtudtuk, rövid időn belül elkészül az ehhez szükséges szabályzat, és a polgármesteri hivatal a közelben lakók számára helyet is biztosít a biciklik akadálymentes tárolásához.

Az Octavian Goga sétányon történt lakóövezeti felújítás során első alkalommal készültek zárható, közösségi kerékpártárolók a városban annak érdekében, hogy a bicikliket nem a lépcsőházi folyosókon, alagsorokban, szárítókban vagy erkélyeken kelljen tartaniuk a lakóknak. A tárolók viszont azóta is bezárva, üresen állnak, mert használatuk módja még nem körvonalazódott teljesen.

augusztusban már használni is lehetne a biciklitárolókat, ahol nem szabad például sáros kerékpárokat tartani, illetve mindenki saját maga felel azért, hogy az épületet be is zárja