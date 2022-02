Nemes Nagy Ágnesre emlékeznek a felolvasómaratonon

• Fotó: Veres Nándor

A Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében tartották a felolvasómaraton hivatalos megnyitóját, amelyen Gyulai Arthur intézményvezető köszöntötte az érdeklődőket, tudatva, hogy

idén hat országból több mint harmincezer felolvasó jelezte részvételi szándékát.

Pieldner Judit egyetemi oktató ismertette Nemes Nagy Ágnes életének főbb mozzanatait és szellemiségét. Mint jellemezte, páratlan gazdagságú életútja és költészete az oktató számára is meghatározó élménnyel bírt. „A költőnő azt vallotta, a versírás, illetve a versolvasás az emberi tapasztalatoknak egy sajátos körét jellemzi. A kettőt pedig az élmény kapcsolja össze” – tudatta, majd hosszasan taglalta költészetének főbb ismérveit. Ezután egy esszé felolvasásával kezdődött el a maraton, majd

román és angol nyelven is elhangzott egy-egy Nemes Nagy Ágnes-mű, sőt két megzenésített verset is előadtak

– egyiket Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője gitár és ének előadásában, míg a másikat Majla Géza óvodapedagógus adta elő. A megnyitón részt vettek a Márton Áron Gimnázium diákjai is, akik szintén egy-egy verssel csatlakoztak be a felolvasómaratonba. A nap folyamán még többek között a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai, a Care2Travel Egyesület és a könyvtár alkalmazottai is bekapcsolódnak a maratonba.