Nem zenélhetnek együtt, de fejlődni szeretnének

A Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar életét is alaposan megnehezíti a járványhelyzet, de így is igyekeznek fejlődni.

Máskor együtt gyakoroltak, ez most nem lehetséges • Fotó: Baricz-Tamás Imola

Az elmúlt időszakban három oktató foglalkozott a zenekar tagjaival, szólampróbák zajlottak, és egyénileg is gyakoroltak. A járványügyi előírások miatt szó sem lehetett arról, hogy teljes létszámban, nagy közösségben együtt zenéljenek, így kiscsoportos próbák zajlottak. A helyszínek megtalálása sem könnyű, hiszen korábban a Vaskertes iskola termeit használták, ide pedig jelenleg be sem léphetnek – mondta el György István, a fúvószenekar illetékese.

Igyekeznek fejlődni, Borzonton tábort is szerveztek a nyáron, de a kialakult helyzet megnehezíti a fúvósok mindennapjait. Voltak, akik a vírustól tartva teljesen távol maradtak a találkozásoktól, nem lehettek fellépések, így a közös zenélés hiánya miatt az alapoktól kell majd mindent újjáépíteni – állapítja meg György.

A Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar tevékenységét idén is támogatta Hargita Megye Tanácsa pályázati rendszere révén. Oktatásokra kerülhetett sor és hangszerkészletük is bővült egy új Yamaha trombitával. A zenekar ezúton is közöni az ehhez nyújtott támogatást.