Nem úgy van most, mint volt régen – jutalomképzés népdaléneklőknek

• Fotó: Veres Nándor

Nem úgy van most, mint volt régen mottóval, oktatóik ajánlásával várta Székelyudvarhelyre a Legato Egyesület a tíz válogatott képességű tanítványt, hogy csiszolják tudásukat. Az első két hasonló továbbképzést csak a Nyitnikék énekegyüttes tagjainak tartották,

idén viszont kiszélesítették a meghívottak körét, hogy más népdaléneklő gyermekek is részesüljenek az élményből, tudásból.

Sok tánctáborban, iskolában folyik népdaloktatás, a Legato Egyesület immár harmadik intenzív továbbképzése viszont egyedi vidékünkön: négy napon át délelőtt és délután énekelnek, autentikus felvételek alapján elemzik a dallamíveket, népi hangszerbemutatón vesznek részt, és zenekari kísérettel is kipróbálhatják tudásukat, képességeiket – talán először tapasztalva meg azt, hogy szólistaként miként kell vezetniük a zenekart.

Ugyanakkor egyéni oktatásban is részesülnek, útba igazítást kapnak – mondta el kérdésünkre Tifán Csaba szervezőtanár, a Legato Egyesület tagja. A diákok otthoni oktatóinak is lehetősége volt részt venni a napokban az alkalmakon – értékes tapasztalatot szereztek. Például abból, hogyan foglalkoznak mások a tanítványaikkal, ugyanakkor egyfajta rálátást is kaptak a népdaléneklést művelő diákjaik pillanatnyi tudására, erősségeikre és arra is, min kell csiszolni a későbbiekben.

Kászoniné Fejős Gabriella népzenész, református lelkipásztor az eddigi mindhárom alkalmon foglalkozott a tehetséges, kis énekesekkel. Miklós Papp Zsuzsanna néptánc- és népdaloktató Nagyváradról első ízben kapcsolódott be a képzésbe.