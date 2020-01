Nem tudnak annyit építeni, amennyi kellene, ezért a meglévőket helyezhetik át

Marosvásárhelyen a Budai negyedben és a Kövesdombon is vannak fedett parkolók • Fotó: Haáz Vince

„A társulások elnökei, adminisztrátorai kötelesek minden évben beszámolni arról, hogy mire költötték a náluk maradó tíz százalékot. A beszámoló határideje március 15., jelenleg emlékeztetjük őket levélben is e kötelezettségükre. Ha nem költötték el az összeget, akkor bizonyítaniuk kell, hogy az erre a célra létrehozott számlán van a pénz. Az elmúlt években azt tapasztalatuk, hogy vannak olyan társulások, ahol nem veszik ezt komolyan, így idén szigorúbban fogjuk ellenőrizni a pénz felhasználásának módját.

Nagyon sok kérés van fedett parkolók építésére, de a városnak nincs lehetősége ezeknek eleget tenni. Éppen ezért,

ha az érintett társulások nem tudják bizonyítani, hogy megvan a pénzük, vagy nem célszerűen költötték el, büntetésképp el fogjuk venni tőlük a fedett parkolókat, és máshol állítjuk fel azokat”

– mondta a közterületekért felelős igazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy a bérleti díjakból befolyó összegeket újabb parkolók kialakítására használják, illetve más, a parkolókkal kapcsolatos munkálatok elvégzésére.

A fedett parkolóhelyek azért nagyon keresettek, mert így a lakóknak biztosítva van a saját állomásozójuk, és délután vagy este nem kell 20–30 percig szabad parkolót keresniük a tömbháznegyedekben. Az igazgató nem tudta pontosan megmondani, hogy egy fedett parkoló kialakítására mennyi pénzre van szükség, de a városháza 2018-as bejegyzése szerint 400 parkolóhely kialakítása 800 ezer lejbe került.

Az általunk megkérdezett, neve elhallgatását kérő lakóbizottsági elnök azt mondta, hozzájuk negyvennél valamivel kevesebb fedett parkoló tartozik. „A lakók nagy többsége időben törleszti a parkoló használati díját, és mi is mindig a kijelölt dátumokig átküldjük azt a hivatalnak.

A parkolóhelyenként nálunk maradó 31 lej szinte semmire nem elég.

Ha például egy szélviharban megrongálódik a parkolóhelyek fedele, jóval többe kerül azt rendbe tenni, mint a díj tíz százaléka, ami nálunk marad. Általában azt szoktuk tenni, hogy több évi összeget meggyűjtünk, és amikor szükség van, akkor elvégzünk egy nagyobb befektetést. Ezt az összeget a szeméttárolók karbantartására is használhatjuk, de erre is kevés. A tíz százalék azért kellene nálunk maradjon, mert mi szedjük össze a pénzt, és még legalább tíz százalék kellene, hogy valamit tenni is tudjunk” – vélekedett az illetékes.