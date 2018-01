Nem tarthatják maguknál többé az órákon mobiltelefonjaikat a tanulók, egyenruha viselésére sem lesznek kötelezhetők

A tanórák alatt nem tarthatják maguknál mobiltelefonjukat a tanulók, akik ugyanakkor a továbbiakban nem vállalhatnak kapusszolgálatot az oktatási minisztérium új közoktatási iskolai rendszabályzata alapján. Megtudtuk, a mobileszközök tanórán való korlátozása már eddig is bevett gyakorlat volt több csíki iskolában is, a kapusszolgálat eltörlése azonban fejtörést okozhat néhány tanintézetnek.

Az osztályteremben kialakított speciális helyen kell tárolni ezentúl a mobiltelefonokat. Illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

– nyilatkozta Constantin-Alexandru Manda, a Constanţa megyei diákszervezet elnöke, aki azt is elmondta, alaposan elemzik az új szabályzatot, és mindent megtesznek a tanulók jogainak és érdekeinek védelme érdekében.

Az Adevărul napilap portálja által idézett közleményben úgy fogalmaznak: ez az egész romániai oktatási rendszerre rossz fényt vet. A szervezetek azt is kifogásolják, hogy a minisztérium nem vetette össze az új rendszabályzatot a diákok jogállását szabályozó dokumentummal, holott abban szerepel már például az, hogy a mobiltelefonokat szigorúan tilos a tanórák alatt másra használni, mint oktatási célokra.

Az iskolai belső rendszabályzat módosítása ellen már több diákszervezet is felszólalt: az egyesületek elsősorban nem az új dokumentum tartalmát, hanem azt kifogásolják, hogy a szaktárca egyik napról a másikra hozta meg az intézkedést anélkül, hogy erről bármiféle közvitát szervezett volna az érintett felekkel. Néhány diákszervezet, köztük

Az új szabályzat arról is rendelkezik, hogy a pedagógus nem tilthatja meg a diákoknak a tanórán való részvételt, az indoklás szerint ugyanis ezzel sérül az oktatáshoz való alapvető jog.

Megtiltja továbbá, hogy a diákok kapusszolgálatot vállaljanak, ugyanakkor arra is kitért, hogy a tanulókat nem lehet iskolai egyenruha viselésére kötelezni.

Liviu Pop oktatási miniszter kedd este Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a szaktárca január 8-án a tanintézetek belső működésére vonatkozó új szabályzatot fogadott el. A

Egyetért a főtanfelügyelő

A Hargita Megyei Tanfelügyelőség szerdán már értesítette a megyei tanintézeteket az iskolai rendszabályzat módosításairól – számolt be lapunknak Görbe Péter főtanfelügyelő. Kifejtette,

a tanulók kapusszolgálatának eltörlése nehézséget okozhat egyes tanintézeteknek, hiszen nincs mindenhol elegendő számú személyzet ahhoz, hogy állandó felügyeletet biztosítsanak az iskolaépületekben.

A telefonok használatának a korlátozásával kapcsolatban úgy vélekedett, ez egy hasznos intézkedés. Megjegyezte, több megyei iskola belső rendszabályzata már eddig is rendelkezett erről.

Nem arra való a telefon, hogy a tanuló tanítási idő alatt telefonozzon. Szünetben lehet használni, a szülők is akkor hívhatják a gyerekeiket

– fogalmazott, hozzátéve, nyilván vannak esetek, amikor az okos készülékek segíthetik a tanórai tevékenységet.

Ellentétes vélemények

„A mi iskolánkba nem vártunk arra, hogy a miniszter gondoljon egy nagyot. Nálunk már három éve minden osztályban megvan a telefonoknak a helye a tantermekben” – mondta érdeklődésünkre László Károly, a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója. Hozzátette, gyerekekről lévén szó, van amikor nehézséget okoz a mobileszközök korlátozása. Nem üdvözli a miniszteri döntést ezzel szemben Varga László, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium igazgatója.

A telefonokkal kapcsolatban az eddigi szabályozás is kielégítő volt, azaz, hogy a diákoknál lehetett tanórán, de csak indokolt esetben használhatták. Most meg le kell adják, minta érettségi vizsgájuk lenne. A kapusszolgálat is egy hasznos dolog volt. Nem értek egyet ezekkel a változtatásokkal

– vélekedett.

Eddig is próbálkoztak ezzel

„Nagyon helyes intézkedés, a mi iskolánk belső rendszabályzatában már eddig is bele volt foglalva ez” – vélekedett a tanórai telefonhasználat korlátozásáról Albert Gábor-Árpád, a tusnádi Imets Fülöp Jákó Általános Iskola igazgatója. A kapusszolgálat eltörlését azonban rossz döntésnek tartja – tette hozzá. A csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskola egyes osztályaiban már tanév elejétől bevezették a mobiltelefonok óra előtti letételét – számolt be Vízi István intézményvezető, aki szerint

eddig még nem minden osztályban sikerült bevezetni ezt.