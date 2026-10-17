Nem szűkölködtek a bírságokkal az autópálya-rendőrök

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Fotó: Orbán Orsolya
Több mint 2100 bírságot szabott ki az autópálya-rendőrség az október 5. és 11. között végzett ellenőrzések során – közölte szombaton az Országos Rendőr-főkapitányság.
2026. október 17., 15:162026. október 17., 15:16
2026. október 17., 15:242026. október 17., 15:24
A tájékoztatás szerint gyorshajtás miatt 507, a biztonsági öv használatának elmulasztásáért pedig 281 esetben bírságoltak.
A vezetési és pihenőidőkre vonatkozó szabályok megsértése miatt ugyancsak 281 szankciót róttak ki. Ugyanakkor 32 járművezetőt érvényes műszaki vizsga hiánya, 18-at a leállósávban való szabálytalan várakozás, 12-t pedig szabálytalan előzés miatt büntettek meg.
A járműveknél tapasztalt műszaki hibák miatt hét bírságot róttak ki.
Emellett a rendőrök bevonták 92 gépkocsivezető jogosítványát - 41 esetben gyorshajtás miatt -, és elvették 161 jármű forgalmi engedélyét. Az elmúlt héten az autópálya-rendőrség 11 bűncselekményt állapított meg – derül ki a rendőrségi közleményből amit az Agerpres szemlézett.
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