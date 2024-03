Nem szeretnének úszó napelemeket a zeteváraljai víztározónál, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek

Az elöljáró arra is felhívta a figyelmet, hogy a zeteváraljai víztározó egy helyi érdekeltségű turisztikai zóna része, a projekt pedig

Nagy Attila, Zetelaka község polgármestere már e hónap elején megerősítette lapunknak, hogy az említett vállalkozó urbanisztikai bizonylatot kért a polgármesteri hivataltól a projekt megvalósítása érdekében. Ők ezt a törvények értelmében kénytelenek voltak kiállítani, de megjelölték a dokumentumban, hogy az építkezési engedély kiadásához, egyebek mellett a környezetvédelmi és egészségügyi szervek, ugyanakkor a Maros Vízügyi Igazgatóság jóváhagyására is szükség van.

Véleménye szerint nemcsak a természetes táj torzulna el, hanem a községben lévő közel nyolcszáz szálláshely tulajdonosa is kárt szenvedne a beruházás miatt. A felsoroltak okán

Hasonló véleményen volt Nagy Árpád is, aki több mint száz szállásadó és szolgáltató nevében nyilatkozott a Székelyhonnak. Ő egyébként az élővilág esetleges pusztulását is megemlítette ellenérvként, ugyanakkor egy petíció elindítását is kilátásba helyezte.

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója arról beszélt, hogy ő nincs a zöldenergia-termelés ellen, de mindenképp egy