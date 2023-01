Nem szavazták meg a közalkalmazottak fizetésemelését Marosvásárhelyen

A határozattervezetben, amelyet Soós Zoltán polgármester nyújtott be, az áll, hogy

A hozzászólok során Iszlai Tamás RMDSZ-es önkormányzati képviselő azt nehezményezte, hogy bár kérte, mégsem szerepel a határozattervezetben, hogy a fizetésemelés mennyivel terheli meg a költségvetést. Pápai László, a Szabad Emberek Pártjának önkormányzati képviselője méltatlankodva jelentette ki, hogy nem ért egyet azzal, hogy egy ilyen fontos kérdés nem volt nyilvánosan közzétéve, a tanácsosok is csak egy órával az ülés előtt kapták meg a tervezetet. Ezért azt kérte, hogy

kerüljön fel a tervezet a városháza honlapjára, tartalmazzon konkrét összegeket is, hogy menyi volt és mennyi lesz a közalkalmazottak fizetése.

Harmincöt napirendi pont szólt arról, hogy az elhanyagolt külsejű épületek adóját jelentősen emeljék meg, akár ötszörösére. Ezek a tervezetek már második alkalommal kerülnek napirendre, először még szeptemberben vitáztak róluk az önkormányzati képviselők. Most többen felszólaltak és újra kérték a tervezetek elhalasztását. Volt, aki arra hivatkozott, hogy

Jakab szerint a kilátásba helyezett adóemelésnek is köszönhető, hogy az ingatlanok jelentős részét már rendbe tették és csak néhány maradt rendezetlenül. Véleménye szerint a megemelt adó, amely sok esetben a 150 lej helyett akár 500 lej is lenne, motiválhatja a tulajdonosokat, hogy tatarozzák épületeiket. A képviselők végül elhalasztották az adóemelésre vonatkozó határozattervezetet.

Kérdések a volt vármegyeházával kapcsolatban



A napirendi pontok átbeszélése után a hozzászólásokban Pápai László arra szeretett volna választ kapni, hogy mi is az igazság a Bolyai utca 5. szám alatt lévő, a volt vármegyeháza néven ismert ingatlan tulajdonjogával kapcsolatban. Mint részletesen beszámoltunk róla, az épület szerepel a város ingatlanjait tartalmazó úgynevezett Fehér Könyvben, de pár napja kiderült, hogy a szovátai közbirtokosság nevére van telekelve. Pápai arra volt kíváncsi, hogy ha a városvezető tudta, hogy nem a városé az épület, akkor miért szavaztatott meg a képviselőkkel olyan tervezeteket, még tavaly is, amelyek az ingatlan ügykezelését szabályozták. Mindemellett azt is tudni szerette volna, hogy miért nem indított eddig pert a városvezetés a tulajdonjog tisztázásra és mikor fogja ezt megtenni? Mivel a város polgármestere nem volt a teremben, a következő ülésen vár választ a feltett kérdésekre.