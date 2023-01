Nem a városé a régi vármegyeháza?

Marosvásárhelyen a Bolyai téren levő, 550 000 euróra felértékelt ingatlannal 2020-ban még a város rendelkezett, 2023-ban azonban már a szovátai székhelyű Maros Közbirtokosság szerepel a telekkönyvi kivonaton tulajdonosként. A várost Soós Zoltán polgármester vezeti, a közvagyonáért is ő felel, a szovátai székhelyű közbirtokosság elnöke Péter Ferenc, aki egyben Maros Megye Tanácsának is elnöke. A földmérő szakember szakvéleménye mellett az ő álláspontjukra is kíváncsiak voltunk.

Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 5. szám alatt, majdnem a gimnázium épületével szemben áll egy régi műemlék épület. Az épület legrégebbi (17. századi) részének tulajdonosa minden bizonnyal Szalai György volt, akit 1711-ben árulás vádjával elítéltek. Vagyonát a marosszéki (területi-adminisztratív besorolás, ahova akkoriban Marosvásárhely tartozott) bíróság elkobozta. A hatóság birtokba vette az épület többi részét is; 1744 és 1745 között kibővítették.

1838-ban Marosszék megvásárolta a szomszédos telket a Református Kollégiumtól, hogy erre a parcellára aztán tovább bővítsék az épületet. Az 1876-os közigazgatási reform során Marosszék Maros–Torda vármegye részévé válik, 1943-ig a vármegye ispáni hivatala (mai szóhasználattal élve prefektusi hivatal) székel az épületben.

1943 után lakásokat alakítanak ki, majd 1981 után marosvásárhelyi művészek nyitnak benne műhelyeket. Az ingatlan nincs jó állapotban, jelenleg is képzőművészek műhelyei találhatók itt. Az épület, legalábbis eddig, a marosvásárhelyi lakásgazdálkodási vállalat, a Locativ ügykezelésében szerepelt, tőle bérelték a műtermeket a művészek. 2020-ban került a figyelem középpontjába, amikor a református egyház cserét ajánlott: szerette volna a Bolyai tér 5. szám alatti ingatlant a magáénak tudni, ugyanis ide tervezték a református kollégium elemi osztályait. Az egyház egy hasonló értékű épületet ajánlott fel a városnak. A cserére azonban nem került sor, miután a városi önkormányzati képviselők nem bólintottak rá.

Valamikor vármegyeházaként is fungált Fotó: Haáz Vince

Nyílt levélben kérnek magyarázatot A Szabad Emberek Pártja (POL) hétvégén nyílt levelet tett közzé, amelyben a januárban kikért telekkönyvi kivonattal bizonyítja, hogy a szóban forgó épület már nincs a város tulajdonában. A Telekkönyvi Hivataltól kapott irat szerint jelenlegi tulajdonosa a Maros Közbirtokosság. Ez 2000-ben jött létre Szovátán, az elnöke Péter Ferenc. Az érintett levélben azt állítják – hivatalos iratokkal alátámasztva –, hogy 2002-ben a régi vármegyeháza néven is ismert Bolyai téri épület bekerült az úgynevezett Fehér Könyvbe, ami a város tulajdonában levő ingatlanok leltárát tartalmazza. 2020-ban is még a város tulajdonában kellett lennie, hiszen tanácsi határozattervezet is született arról, hogy csereként felajánlják a református egyháznak (mint írtuk, erre a cserére végül nem került sor). 2022-ben is szerepel az ingatlan egy tanácsi határozatban, amikor az ügykezelését a Locativ átadja egy másik igazgatóságnak.

A nyílt levélben felkérik többek között Soós Zoltán polgármestert, a prefektusi hivatalt, a szovátai Maros Közbirtokosságot, hogy tisztázza, miként vált egy 2020-ban 550 000 euróra értékelt marosvásárhelyi ingatlan tulajdonosává egy szovátai jogi személy.

Akár az úzvölgyi temető esetében Rákossy Botond földmérő szakember a Székelyhonnak elmondta, a Fehér Könyv a települések közvagyonának leltára, amit a kormány hagy jóvá. Ha ebbe belekerült a Bolyai utca 5. szám alatti épület, az azt jelenti, szerepelt a város leltárában.

Szerinte Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának mulasztása, hogy a leltáron szereplő ingatlant legalább 2002-ben nem telekkönyveztette a nevére.

Ugyanaz történt, mint az úzvölgyi temető ügyében, hogy bevették ugyan a leltárba, de nem telekkönyveztették, és más közbelépett – vont párhuzamot a szakember.

Bíróságra lehet menni „Az történhetett, hogy a Maros Közbirtokosság vitt egy igazolást a telekkönyvi hivatalhoz, amellyel igazolta, hogy ugyanarról a jogi személyről van szó, akitől elvették az ingatlant. A telekkönyvben szerepel is egy 1915-ös évszám és az, hogy bejegyzés egy ekkori irat alapján történt. Csakhogy ennek nem így kellett volna működnie, hogy a közbirtokosság azt mondja a telekkönyvi hivatalban, hogy 1915-ből átugrunk egy kommunista rendszert, és most újra én vagyok a tulajdonos.

Az ingatlan tulajdonjogát a polgármesteri hivataltól kellett volna kérvényeznie, igazolva, hogy az övé volt, és akkor egy adminisztratív aktával visszaadták volna.

Most a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal azt teheti, hogy a bíróságon megtámadja a telekkönyvi hivatalnál megejtett bejegyzést. Állítólag két tulajdonjogi akta létezik ugyanarra az ingatlanra; az egy arról szól, hogy az a város közvagyonát képezi, a másik arról, hogy a közbirtokosságé.

A bíróságnak kell tisztáznia, hogy kinek a tulajdona az ingatlan”

– magyarázta Rákossy Botond.

Huszonnyolc helyiség van a műemlék épületben Fotó: Rab Zoltán

Perelni fog a város Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere a Székelyhon kérésre írásban foglalt állást a Bolyai 5. szám alatti épület kapcsán, és már az első mondatban kijelentette:

a város soha nem volt a szóban forgó ingatlan tulajdonosa.

A kommunista időben a román állam használta, de 1989 után a város nem kapta meg a tulajdonjogot. „Bekerült a Fehér Könyvbe, amely tartalmazta a város épületeit, és ennek alapján 2010-ig lehetett volna telekkönyveztetni. Ez azonban Dorin Florea húsz éves polgármestersége alatt nem történt meg. A szóban forgó ingatlanról szereplő hivatalos iratokban sem a román állam, sem a polgármesteri hivatal nem szerepel tulajdonosként. 2022-ben a polgármesteri hivatal megpróbálta telekeltetni az épületet, de nem tudta.

Az épület tulajdonjoga a Maros Közbirtokosságé, amelyé az épület volt 1915-ben. A város egy pert kezdeményez, hogy nevére telekeltethesse a Bolyai utca 5. szám alatti épületet”

– fogalmazott Soós Zoltán.

Többnyire műtermek vannak az épületben Fotó: Rab Zoltán