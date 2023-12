Nem sikerült mindenről dönteni, pénteken még egyszer nekifutnak

Gyorssegélyt kapott a kormánytól Székelyudvarhely a múlt héten beomlott bentlakás javítására, emellett Hargita Megye Tanácsa is kétmillió lejes, visszatérítendő támogatást hagyott jóvá a városnak. Mivel a most kapott pénzeket még idén be kellett foglalni a városi költségvetésbe, szerda délelőtt soron kívüli tanácsülést tartottak a városházán.