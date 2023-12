Kétmillió lejes visszatérítendő támogatást hagytak jóvá Székelyudvarhelynek

A szerkesztőségünknek is elküldött közlemény szerint

jóváhagyták a Homoródfürdő korszerűsítését célzó beruházás műszaki és gazdasági mutatóit is.

a Hatos Villa mellett négy új helyszínt is szeretnének az ifjúsági táborok számára felújítani, amelyre a Regionális Operatív Program új kiírásain pályáznának.

A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság partnerként venne részt az OUTFORR4MI - Outdoor Education for Pupil with Mobility Impaired in Kindergarten projektben az ERASMUS+ keretében, melynek célja – Elekes Zoltán vezérigazgató beszámolója szerint – az óvodáskorú mozgássérült gyermekek integrációjának elősegítése.

A csíkszeredai Szent Anna Speciális Iskola számára jóváhagyta a testület a megvalósíthatósági tanulmányt egy zöld, modernebb, inkluzív oktatási központ létrehozására. Mindezek mellett több szociális szolgáltatási projekt végrehajtási határidejét is meghosszabbították 2024 végéig.