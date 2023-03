Nem kevesebb mint 500-an nyerhetnek Merkúr-utalványt Hargita megyében

„Sokat egyeztettünk erről a témáról Fazakas Attilával, a koncepciót pedig úgy alakítottuk, hogy a két térség mindegyik településéről legyen nyertes” – emelte ki Barti, megjegyezve: Csík- és Udvarhelyszékről beszélünk, mivel a Merkúr ebben a két térségben is rendelkezik üzlettel. Nemcsak beszélnek róla, hanem meg is valósítják, hisz

Nagyon fontos tudnivaló, hogy a nyeremény egyszerre, egy összegben vásárolható le.

„Nagyon örülök az együttműködésünknek, igazán jó, hogy előtérbe került a Góbé termékek népszerűsítése” – fogalmazott a Merkúr Áruházlánc igazgatója, Fazakas Attila.

A játék – a korábbi Fontana népszerűsítő nyereményjátékhoz hasonlóan – Barti Tihamér Facebook-oldalán, ezen belül pedig Messenger-fiókjában zajlik majd, a résztvevőknek pedig néhány egyszerű lépést kell végrehajtaniuk, hogy bekerüljenek a sorsolásba. A borszéki wellness nyereményjátékának köszönhetően, több mint 1200 Hargita megyei személy látogathatta meg a balneo-központot, Barti elmondása szerint pedig örömteli volt olvasni azokat az élménybeszámolókat, amelyet a Facebook-oldalán, üzenet formájában fogalmaztak meg a nyertesek.

„Elérte a célját a játék, számomra pedig felemelő volt a rengeteg üzenetet olvasni. Most már sokkal többen tudják Hargita megyében, hogy milyen szolgáltatásokkal várja vendégeit a borszéki Fontana gyógyfürdő és wellness, és bízzunk benne, hogy csak növekedni fog ez a szám. Azt remélem, hogy a Merkúr-játék is célba ér, így a helyi termékek is hasonlóan népszerűek lesznek és mindannyian láthatjuk mennyire fontos, hogy egy versenyképes hazai vállalkozás segítse a helyi termékek piacra jutását” – részletezte a SZÖT-elnök, mondván olyan szempont ez, amely gazdasági előnyöket is jelenthet Székelyföldnek.

A Merkúr-játék nyerteseinek kiválasztása a random.org rendszerével történik majd, március 31-én.

Végezetül pedig röviden:

1. Ha Facebook-hirdetést lát a nyereményjátékkal kapcsolatban, akkor kattintson a hirdetésre, és kattintással menjen végig néhány egyszerű lépésen. Ha ez sikerül, akkor fel is iratkozott a nyereményjátékra.

2. Másik lehetőség a MERKÚR üzenet beírása a https://www.facebook.com/bartitihamer.ro – Barti Tihamér Facebook-oldalának messengerébe március 17–30. között.

Ha ön is fontosnak tartja, és támogatni szeretné a helyi termékek fogyasztását, a szervezők szeretettel meghívják a nyereményjátékra.

Nem szabad kihagyni ezt a lehetőséget!

Kattintson és nyerjen!

(X – Fizetett hirdetés)