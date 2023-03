Székelyföld legnagyobb szárazáru-lerakata épült meg Székelyudvarhelyen

Ahogy a cégcsoport nőtt, fokozatosan előállt az igény egy bővítésre mert több helyszínen voltunk, ami logisztikai és anyagi kihívásokkal is járt. Management és tulajdonosi szinten is megfogalmazódott egy elképzelés, amit 2018-ban átbeszéltünk az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanács elnökével, Barti Tihamérral. Ezt átbeszélve arra bíztatott bennünket Barti elnök úr, hogy gondolkozzunk nagyban és oldjuk meg a beruházás által azt a helyi kihívást is, hogy legyen a székelyföldi termékeknek is egy nagy lerakata egyúttal.

– Értsük úgy, hogy vállalkozási szempontoknak és helyi igényeknek is meg tudtak ezáltal felelni?

Pontosan erről beszélünk.