Nem is olyan nehéz összerakni egy BGA-pályázatot

Ez mit is jelent? Korábban egy szakmai beszámolót kellett benyújtani, ez mellett pedig egy pénzügyi elszámolást, a különböző dokumentumokat pedig záradékolni, hitelesíteni is kellett. Ezek határideje 2023-tól változott: január 30. helyett szeptember 30-ig van idén lehetőség pályázni, november 30. pedig az elszámolás benyújtási határideje.

De mire is van szükség a beszámoló elkészítéséhez? Költségtervre és projekttervre, a támogatás címének és céljának pontos meghatározására. A projekttervben szükséges bemutatni a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységeket, feladatokat, illetve azt, hogy azok milyen módon függnek össze a támogatási céllal, illetve azt is, hogy a pályázatnak milyen eredménye, hatása várható.

És hogy mennyi az annyi?

A BGA-pályázatok legfeljebb két és fél millió forint összegű pályázatok lehetnek,

a háború sújtotta ukrajnai székhelyű kezdeményezettek esetében ötmillió forint.

Németh Judit felsorolta azokat a lényeges dokumentumokat is, amelyekre szükség van a BGA-pályázatokhoz. Ilyen a már említett szakmai beszámoló, nyilatkozat a támogatás felhasználásáról, továbbá szükség van egy számlaösszesítőre is. Ezeket postai úton vagy elektronikusan is be lehet nyújtani, és készen is van a frissen sült BGA-pályázat. Az elbírálást követően természetesen még visszajelzést kap a pályázó.