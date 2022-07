Nem fogadták el a polgármester előterjesztését, menesztenék a Monturist vezetőjét

az önkormányzat értesítése nélkül, saját maga számára vásárolta meg a cég 2,5 százalékos tulajdonrészét, amelyet eredetileg a felszámolás alatt álló GO Rt. birtokolt.

Erről azonban hivatalos formában csak most értesült a képviselőtestület. Ez abból a javaslatból derült ki, amelyet az ügyvezető nyújtott be a tanács számára, hogy az augusztus 12-re összehívott tulajdonosi közgyűlésen elfogadtassa más, általa indítványozott napirendi pontok mellett.

A cégben Budapest V. kerületének önkormányzata a többségi tulajdonos 51 százalékos tulajdonrésszel, Gyergyószentmiklós önkormányzatához és a város korábbi közműszolgáltató vállalathoz, a GO Rt-hez tartozott összesen 49 százalék. A GO Rt-é volt ebből 2,5 százalék, amit a dokumentumok szerint idén januárban az Innovativ Const Kft. vásárolt meg. Ennek ugyanaz a Török Csaba az adminisztrátora, aki egyben a Monturist ügyvezetője is.

Érdekellentét és egyebek

Még a tanácsülés elején Kulcsár László képviselő kérte Csergő Tibor polgármestertől a Monturisttal kapcsolatos napirendi pont elnapolását. Amint rámutatott,