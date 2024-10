Nem fog tudni teljesen nevéhez híven működni a székelyudvarhelyi csillagvizsgáló

Jelenleg már párhuzamosan zajlanak a külső és belső munkálatok a székelyudvarhelyi csillagvizsgálónál – mondta el kérdésünkre Zörgő Noémi, a városháza sajtószóvivője. Hozzátette, a csillagvizsgáló mellett kialakított, témába vágó játékelemekkel felszerelt játszóteret kell még legumiszőnyegezni, a játékelemek ugyanis már hetek óta be vannak öntve.

Kérdésünkre azt is elmondta, az épületet körülvevő zöldövezet pályázatban előírtaknak megfelelő kialakításán is keményen dolgoznak a kertészek, nemsokára e téren is a munka végére érnek. A munkálatok tehát jó ütemben haladnak, így reményeik szerint még idén megtörténik az épület átvételezése.

Csillagot kémlelni ugyan nem lehet, viszont számos egyéb lehetőséget kínál

A városlakók közül többeket is foglalkoztat, hogy nevéhez híven valódi csillagvizsgálóként fog-e üzemelni az épület, így erre is rákérdeztünk a városháza illetékesénél, aki elmagyarázta,