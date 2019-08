Nem felejtenek a bözödújfalusiak

Bözödújfalu a falurombolás és az összefogás jelképe • Fotó: Haáz Vince

Mint minden alkalommal, az emlékparkban most is látható volt az egykori falut ábrázoló, archív felvételekből készült kiállítás, ahol a néhai székely település utcái, házai láthatók. Bözödújfalu a vallási tolerancia jelképeként is említhető, hiszen római katolikus, református, unitárius, görög katolikus és izraelita hitű élt egymás mellett békében, egymást tisztelve, egymást elfogadva. Erre a sokszínűségre emlékeztet a lebontott házat jelképező fal, amelyet siratófalnak neveznek és amelyen a vallási felekezetek jelképei is helyet kaptak. Itt tartják minden évben az ökumenikus istentiszteletet és megemlékezést az egykori falutársak és leszármazottaik részvételével. Az idén, a falu két szülötte, Andrási Elemér, katolikus plébános és Szombatfalvi József nyugalmazott unitárius esperes hirdetett igét és mondott imát.