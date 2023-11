Nem engedik el az idősek kezét, mindenben besegítenek

A Brassó megyei Ürmösre és Apácára is kiterjeszti otthongondozói szolgálatát a Diakónia Keresztyén Alapítvány, így már összesen 69 településen lesznek az idősek segítségére mindennapi gondjaikban. Egészségügyi alapellátást nyújtanak, segédeszközöket kölcsönöznek, kisebb háztartási teendők elvégzésével segítenek, gyógyszert íratnak fel és váltanak ki, vagy akár be is vásárolnak.