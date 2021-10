Nem az eszközök hiánya a gond az otthoni tanuláshoz

Még nem tudni, mi lesz az iskolákkal a kényszervakáció után. Sok gyereknek jelent gondot az otthontanulás • Fotó: MTI/Komka Péter

Sorin Cîmpeanu oktatásügyi miniszter egy bukaresti hírtelevíziónak adott interjúban említette meg azt, hogy létezik egy középút is az országos szintű online és a személyes oktatás között – feltéve, hogy az egészségügyi hatóságok elfogadják ezt a lehetőséget – nevezetesen az, amit a diákszervezetek is javasolnak: a decentralizáció.

Azokon a településeken, ahol alacsony a fertőzöttségi mutató, a diákoknak joguk van a fizikai jelenléthez

– jelentette ki a miniszter. Ez azt jelenti, hogy az alacsony fertőzési rátával rendelkező települések tanulói a kéthetes szünet után iskolába mehetnének, ha az oktatási miniszter szerint a decentralizációs lehetőséget az egészségügyi hatóságok is elfogadják.

Az önkormányzatok feladata

Illés Ildikó Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes úgy látja, hogy a megye tanintézetei és pedagógusai idén jobban fel vannak készülve az online tanrendre, össze sem lehet hasonlítani a tavalyi helyzettel.

Továbbképzések is voltak, pályázatokon keresztül nyertek számítógépeket, általában fel vannak készülve az iskolák, bár biztosan akadnak majd problémák, de olyanok, amelyeket meg lehet oldani

– közölte a helyettes főtanfelügyelő. Megtudtuk, hogy jelenleg nincs olyan iskola Maros megyében, ahol ne lenne internet-hozzáférés. Az önkormányzatoknak kell biztosítaniuk az internetet az iskolákban, mert az ő felelősségük az egész infrastruktúra biztosítása – tudtuk meg Illés Ildikótól, aki a felkészültség ellenére sem látja, hogyan jelenthetne valós megoldást a kisiskolások számára hosszú távon az online tanulás.

A jelenlét a legjobb

Bár az iskoláknak van internet-lefedettsége és a legtöbb diáknak okos eszköze is van, számos tanuló otthonában nincsenek megfelelő körülmények az online tanuláshoz.

Erről számolt be lapunknak a siménfalvi Marosi Gergely Általános Iskola igazgatója is, Zsidó Zsuzsa. Az intézménynek sok tanegysége van, hiszen 14 falu tartozik a községhez. A tanintézmény igazgatója szerint azonban nem lehet eléggé felkészülni az online tanrendre, annak ellenére, hogy tavaly kaptak segítséget a tanügyminisztériumtól és a polgármesteri hivataltól is, minden gyerek kapott táblagépet, akinek szüksége volt rá.

Ezek a táblagépek nem valami jó minőségűek, nagyon visszhangoznak. Megtanítottuk a használatukra, de nagyon sok gyerek csak azzal marad, mit az osztályteremben hall, hiszen otthon nincs, aki segítse, ösztönözze őket. Amikor fizikai jelenléttel járunk, akkor is gondot jelentenek a házi feladatok, mert nincs, aki ösztökélje őket otthon a tanulásra

– nehezményezte az intézményvezető. A tanárok saját eszközükről, otthonról tartják az órákat, mert az iskolákban nincs erre lehetőség. Az internet lefedettsége is sokszor akadozik a térségben, és tapasztalták, hogy amikor az egész ország online tanrendben van ugyanabban az időben, akkor nem megy az internet.

Messenger-csoportokat alakítottak ki, ahol tartják a szülőkkel a kapcsolatot, házi feladatokat küldenek át, de nehézkesen megy így is a tanulás

– sorolta Zsidó Zsuzsa.

„Van olyan gyerek is nálunk – nem is egy –, hogy olyan házban laknak, ahová villany sincs bevezetve, ott nem tudunk mit kezdeni az online-nal.

Próbáltuk azt, hogy megegyeztünk a szülőkkel, hogy az üzletbe betesszük a feladatokat, oldják meg, küldjék vissza, de hosszú távon ez sem működött, egy idő után már el sem mentek a feladatokért

– részletezte az online tanrend legnagyobb akadályait.

Az elmúlt hetekben nem volt beteg gyerek a siménfalvi tanintézet egyetlen iskolájában sem, karanténos volt néhány, ahol a szülők vagy nagyszülők voltak koronavírusosak. „Az iskolai feltételek megvannak tehát: kis létszámú osztályok vannak; a kézmosást, a lázmérést, a maszkhordást tudjuk biztosítani, és a távolságtartást is tudjuk tartani.

Nekünk mindenképpen hasznosabb lenne, ha személyesen járhatnának iskolába a gyerekek. Reméljük, nem országos szintű online oktatást rendelnek el, hanem településekre és fertőzöttségi mutatók alapján döntenek

– fejezte ki reményét a siménfalvi iskola vezetője.