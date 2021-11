Nélkülöző gyerekeknek gyűjt a Caritas a szegények világnapján

Nélkülöző, hátrányos helyzetű gyerekeknek szervez gyűjtést a gyulafehérvári Caritas. Képünk illusztráció • Fotó: Caritas

Körlevélben hívta fel az emberek figyelmét az adakozásra dr. Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke, mindenkit arra buzdítva, hogy álljanak a rászoruló gyerekek, fiatalok mellé.

A legkülönfélébb válságok által sújtott világunkban is törekednünk kell arra, hogy saját nehézségeink, küzdelmeink mellett, ezek ellenére is, meglássuk mások gondját-baját, testi-lelki szükségét is

– olvasható dr. Kovács Gergely érsek körlevelében, amely teljes terjedelmében megtekinthető itt.

HIRDETÉS

Adományozni november 14-én, vasárnap lehet a főegyházmegye templomaiban, majd a Caritas-székhelyeken, de online is lehetőség van hozzájárulni a nemes ügyhöz, a szervezet honlapján. Aki pedig banki átutalással szeretne hozzájárulni a gyerekek támogatásához, az a RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 bankszámlaszámra is elküldheti felajánlását.