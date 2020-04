Nehéz helyzetbe került székelyudvarhelyi családoknak segítenének

Azok a családok lesznek jogosultak a segélyre, ahol egyik vagy mindkét szülő elvesztette munkahelyét a járvány miatt. Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

A koronavírus-járvány miatti válság, a munkahelyek elvesztése, a munkaviszony felfüggesztése kétségtelenül több család számára komoly anyagi nehézségeket okoz, ezért a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal szociális igazgatósága az áprilisi soros tanácsülésen (amelyet csütörtökön, április 30-án tartanak majd)

javaslatot tesz gyorssegély biztosítására a teljesen jövedelem nélkül maradt családok, a részben jövedelem nélkül maradt családok számára, de azon többgyermekes családok esetében is, ahol jelentősen csökkent a jövedelem.

Ide tartoznak például a nehéz helyzetbe került egyszülős családok is.

HIRDETÉS

Mit kell tenni?

Az anyagi támogatás igényléséhez az érintetteknek egy dokumentációt kell összeállítaniuk, amellyel igazolni tudják, hogy megfelelnek a kiírás feltételeiknek (tehát az egyik szülő vagy mindkettő járványhelyzet miatt maradt állás nélkül). A tervezetben egyébként úgy határozták meg, hogy

azok a családok folyamodhatnak a támogatásért, ahol az egy főre eső jövedelem kevesebb vagy nem haladja meg a havi 700 lejt.

Amint azt a sajtószóvivő kifejtette: a javaslat szerint a gyorssegély összege a család méretétől függően változik, tehát minél nagyobb létszámú a család, annál nagyobb lesz a havi segély is.

A város önkormányzati képviselő-testülete egyébként már a februári ülésén (amikor a város költségvetését is elfogadták) elkülönített 115 ezer lejt gyorssegélyre, amelyből a szociális igazgatóság többféle támogatást is biztosít. Most ebből a keretből támogatják a kezdeményezést.

Amennyiben csütörtökön elfogadják a javaslatot, a program májustól indulhatna, a tervezett futamideje egyelőre két hónap lenne.

„Ha a helyzet úgy kéri, akkor a júniusi tanácsülésen lehetőség lesz a programot meghosszabbítani” – tette hozzá a sajtószóvivő.