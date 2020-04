Nehéz felelősségre vonni a természet szennyezőit

A melegebb időjárás a kijárási tilalom ellenére is egyre több kirándulót vonz a szabadba, a baj csak az, hogy sokan nagy mennyiségű szemetet hagynak maguk után, mások két- vagy négy keréken száguldoznak a környékbeli hegyoldalakon, erdőkben. A zavaró szabálysértések ellen nem sokat tehetnek a közbirtokosságok.

Nagy mennyiségű szemét egy Csíkmindszent és Hosszúaszó közötti félreeső, bozótos területen. Nem tudni, ki felelős érte • Fotó: Pinti Attila

Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket egy nagyobb mennyiségű, törvénytelenül lerakott hulladékra egy Csíkmindszent és Hosszúaszó közötti félreeső, bozótos területen. A jelenség nem egyedi, és noha erről a konkrét esetről nem volt tudomása a csíkmindszenti közbirtokosságnak, Nagy Márkus elnök szerint, korábban is volt példa hasonlóra. Mint mondta, nem is érti, miért viszik az emberek a természetbe a szemetet, mikor az ennek elszállításával megbízott cégek rendszeresen lehetőséget teremtenek arra, hogy törvényesen váljanak meg a hulladéktól.

Védett területeken, erdőkben tilos a motorozás, kvadozás, ahogy a szemetelés, törvénytelen hulladéklerakás is helyszíntől függetlenül, mégis rengeteg bosszúságot okoznak ezek a nemkívánatos tevékenységek a közbirtokosságok számára. A megfékezésük érdekében ráadásul szinte semmilyen eszköz sincs a kezükben.

Ez azzal is jár, hogy számos esetben a közbirtokosság vagy az önkormányzat kénytelen elszállítani a szemetet a saját költségére. Ha mégis ismert tettesről van szó, először felszólítják, ha pedig nem szállíttatja el az általa törvénytelenül lerakott szemetet, a közbirtokosság az önkormányzaton keresztül feljelentést tesz ellene. Ismeretlen tettesek ellen viszont hiába tesznek feljelentést, mivel lehetetlen utólag azonosítani a szabálysértőket.

Semmit sem tehetnek

Hasonló tapasztalatokról számolt be Györfi Csaba, a csíksomlyói közbirtokosság elnöke is. Elmondása szerint a szemetelés folyamatos problémát jelent számukra is, főként mivel Csíksomlyó sok látogatót vonz, akik

gyakran a hegyoldalon „felejtik” a kiürült ásványvizes palackokat, élelmiszer-csomagolásokat, mások a Misericordia (irgalmasság) feliratú installáció alá rejtik ezeket.

A közbirtokosság próbálja folyamatosan tisztán tartani a területeit, legutóbb múlt héten tartottak egy szemétgyűjtést, és csak a Nagysomlyó hegy oldalában tíz zsáknyi hulladékot gyűjtöttek össze. Ezen kívül azonban semmit sem tudnak tenni a jelenség ellen, ha ismeretlenek hagyják hátra a hulladékot.