Nehéz eldönteni, hogy mikor éri meg városnak és mikor községnek lenni

– magyarázta. Szerinte nem is járna előnnyel, ha várossá válnának, sőt hátrány lenne adózás szempontjából is. „A hagyományőrző székely társadalomnak még mindig vannak itt jelei, kár lenne a paraszti társadalmat megszüntetni, ez egy erős gyökér és erős pillér a jövőt illetően” – mutatott rá.

„Viszont a városvezető szempontjából, a finanszírozási lehetőségeket nézve eddig hátrány volt városnak lenni, és most is picit az” – fogalmazott a polgármester. Mint magyarázta, megjelentek az új vidékfejlesztési kiírások, most minden falu pályázhat az utcáinak a leaszfaltozására, ebből a városok kimaradnak. „Ez csak egy példa, de még számos lehetőségtől, a felzárkóztatási programok támogatásától esett el a kisváros, mert az Európai Unió is ráfókuszált a falvakra. Kormányzati szinten a megyei jogú városokat nagy összegekkel támogatták, végül a kisvárosok maradtak a legnagyobb hátrányban” – fejtette ki. Hozzátette, az Országos Helyreállítási Program (PNRR) javított ezen a helyzeten valamelyest, így több mint 4 millió euróra pályázhattak, összesen hét pályázatot nyújtottak be, ehhez képest a községek csak 200 ezer eurót hívhattak le.

„Nehéz eldönteni mikor éri meg városnak, és mikor éri meg községnek lenni” – jegyezte meg. Hozzátette, ez egy örök téma. A városi rangnak előnye, hogy nagyobb súllyal bír például Bukarestben, illetve az önkormányzati apparátus révén több ágazatban tudnak tevékenykedni, ezzel együtt több a munkájuk is, de középiskolát és kórházat is tudnak fenntartani, és van saját személynyilvántartó szolgálatuk. Az adózás szempontjából viszont előnyösebb lenne községnek lenni, ahol kedvezőbb lehet az adók mértéke.