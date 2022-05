Néhány rosszul fizető lakó miatt egész tömbházakban zárhatják el a vizet szerdától

Évente többször alkalmazza a kollektív büntetést az Aquaserv regionális vízszolgáltató, amely Maros megye teljes területén, de Székelykeresztúron és környékén is biztosítja az ivóvíz-szolgáltatást. Szerdától újabb lépcsőházakban zárják el a vízcsapokat abban az esetben is, ha a lakók nagy többséges rendszeresen törleszti a fogyasztás ellenértékét.

Az összeg is nagy, de az is aggasztó, hogy van már két éve kifizetésre váró számla is. Megkérdeztük, hogy milyen megoldást kínálnak a rendszeresen fizető lakóknak, hogy ne kelljen nekik is szenvedniük a mulasztók miatt. Az illetékes azt válaszolta, hogy