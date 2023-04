Néhány hónapra elegendő gyermekvédőoltás érkezett Hargita megyébe

Utánpótlást kapott Hargita megye a kanyaró, mumpsz és rózsahimlő elleni kombinált védőoltásból, így néhány hónapig nem kell tartani újbóli hiánytól. Készletkiegészítést biztosít ugyanakkor az egészségügyi minisztérium a tetanusz, torokgyík, szamárköhögés és gyermekbénulás elleni vakcinákból is a megye számára.

Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a szakminisztérium teljesen át szeretné szervezni az oltóanyagellátási rendszert.

Fogytán van már Hargita megyében a tetanusz, torokgyík, szamárköhögés és gyermekbénulás elleni négykomponensű védőoltás is, de a megyei egészségügyi szakhatóság ebből is kap utánpótlást: a szaktárcától ígéretet kaptak egy hamarosan megvalósuló készletkiegészítésre – közölte Tar Gyöngyi.

Tavaly nyáron ugyanakkor kifogyott a megyei népegészségügyi igazgatóság raktárából a csecsemőknek 2, 4, illetve 6 hónapos korban beadandó, hexavalens oltásként ismert, hepatitis B, diftéria, tetanusz, szamárköhögés, gyermekbénulás, valamint a B típusú Haemophilus influenzae ellen védő kombinált oltóanyag is, ugyanis az ország számos megyéjében az már korábban elfogyott, és az egészségügyi minisztérium kérésére több alkalommal is a Hargita megyei készletből segítették ki a hiány által érintett megyéket. Ez a hiány is csak több hónap után rendeződött.