Negatív lett az első fertőzött második teszteredménye

Az udvarhelyi kórházban kezelt három koronavírusos páciens közül ketten tünetmentesek, harmadikuknak pedig meghűléses panaszai vannak.

Elvégezték a második koronavírustesztet az első Hargita megyei betegen – aki április másodika óta a székelyudvarhelyi kórházban áll orvosi felügyelet alatt –, és a laborvizsgálat negatív eredményt hozott – tájékoztatott Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője. Elvileg meggyógyult, de a beutalásától számított tizennégy nap leteltéig mindenképpen a fertőző betegségek osztályán marad elkülönítve, és csak azt követően hagyhatja el a kórházat, ha az említett periódus végén elvégzendő harmadik teszt is negatív eredményt hoz – közölte a kormányhivatal sajtóképviselője.

A székelyudvarhelyi kórházban kezelt három koronavírusos beteg közül

az elsőnek és a másodiknak semmilyen tünetei nincsenek, a harmadik beutaltnak, aki egyben a negyedik fertőzött a megyében, meghűléses tünetei vannak, de ezt leszámítva jól van ő is

– közölte Adrian Pănescu. Utóbbi az, aki nem állt lakhelyi elkülönítés alatt, és Székelyudvarhelyre utazott családjával, hogy orvosi segítséget kérjen, mert nem érezte jól magát. Róla egyelőre nem tudni, hogy miként fertőződött meg, állítólag nem volt kapcsolatban egyik igazolt fertőzöttel sem, ezért nem állt lakhelyi elkülönítés alatt. Miután beigazolódott, hogy ő is koronavírusos beteg,

hét etédi családtagja esetében otthoni izolációt rendeltek el a hatóságok,

így 52-re nőtt azoknak a száma, akik az etédi fertőzések ügyében megkezdett és jelenleg is zajló járványügyi kivizsgálás intézkedései nyomán 14 napig nem hagyhatják el otthonukat. A helybéli rendőrök kellene felügyeljék azt, hogy be is tartsák az előírásokat, ne menjenek ki az udvarukra se, és ne kerüljenek kapcsolatba egymással – mondta a szóvivő.

Arra a kérdésünkre, hogy átfogóbb hatósági intézkedésekre szükség van-e annak érdekében, hogy ne ismétlődhessen meg az, hogy a közösség egy fertőzésgyanús tagja átutazik egy másik településre, a kormányhivatal sajtóképviselője elmondta, a rendőrség és a csendőrség a közutakon is szűri már a forgalmat, hogy ezt megelőzzék. Ugyanakkor ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a lakhelyi elkülönítésre vonatkozó előírások megszegése 2000-től 10 000 lejig terjedő pénzbírságot, valamint intézményes karantént von maga után, és utóbbinak a 4200 lejes költségét is a szabályszegő köteles megfizetni, továbbá viselnie kell a büntetőjogi következményeket is.

Annak az etédi településrésznek az esetleges hatósági lezárásával kapcsolatban, amelyhez az eddigi összes Hargita megyei koronavírus-fertőzés köthető, Adrian Pănescu azt mondta, ilyen intézkedést csakis a központi szervek rendelhetnek el, ugyanaz az eljárásrend ez esetben is, mint egy teljes település karantén alá helyezése esetén. Ez

nem úgy működik, hogy Hargita megye eldönti a lezárást, nincs erre hatásköre a megyének,

és indítványozás sem, helyi szinten kell megoldani azt, hogy mindenki tartsa be a járványmegelőzési intézkedéseket – mondta a szóvivő.

