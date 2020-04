Hivatalos: családostól járt Székelyudvarhelyen a negyedik fertőzött

Minden községi utat leaszfaltoznak Csíkrákoson

Csíkrákoson minden községi útra aszfaltburkolat kerül a napokban elkezdődött útfelújítás során. Aszfaltozott útszakasz készül az Olt mentén Madéfalváig és a Bogát hegy felé is, a munkálatokat ősszel be is szeretnék fejezni.