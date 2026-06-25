Narancssárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben Maros megyében is

Két sárga jelzésű és egy narancssárga jelzésű hőségriasztást adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon 2026. június 25., 11:352026. június 25., 11:35

A meteorológusok szerint csütörtökön 12 és 21 óra között az ország nagy részén sárga jelzésű figyelmeztetés lesz érvényben az ilyenkor szokásosnál jóval magasabb hőmérsékletek, a kánikula és a hőterhelés miatt. Erdély nagy részén, Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában, valamint Moldva déli és keleti részén a sokéves átlagnál jóval melegebb lesz.

A nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 Celsius-fok között alakul,

a legmagasabb értékek nyugaton és északnyugaton várhatók, ahol elszórtan kánikula is lehet. A síkvidéki területeken fokozott lesz a hőterhelés, a hőmérséklet-páratartalom index eléri, helyenként kissé meg is haladja a kritikus 80 egységet – hivatkozik a meteorológiai szolgálat közleményére az Agerpres. Hirdetés Pénteken 12 és 21 óra között újabb sárga jelzésű figyelmeztetés lesz érvényben helyenként Erdélyben, Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában, Moldvában, és a Bánság déli részén. Ezekben a térségekben 30 és 34 fok közötti csúcsértékek várhatók. A hőmérséklet-páratartalom index a síkvidéki területeken és helyenként a dombvidéken eléri, illetve kissé meghaladja a kritikus 80 egységet.

Pénteken narancssárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben Maros megyében,