Napokon át minden a szalonnáról szólt

Kellett is a fagy a disznóvágáshoz, amelyet szombat reggel a Puskás Tivadar Szakközépiskola tanulói mutattak be szakszerűen, de a szalonna- és pálinkakóstoláshoz is szépen illett, csak az élőzenét szolgáltató kászonújfalusi muzsikusok ujja gémberedett rá a vonóra, sőt